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НовостиЭкономика31 мая 2023 1:04

Компания Johnson & Johnson пообещала продолжать поставки линз Acuvue в Россию

В компании заявили о приоритетности поставок товаров, важных для сферы здравоохранения
Сергей КУДРИН
Компания Johnson & Johnson пообещала продолжать поставки линз Acuvue в Россию

Компания Johnson & Johnson пообещала продолжать поставки линз Acuvue в Россию

Фото: Shutterstock

Американская корпорация Johnson & Johnson выступила с официальным заявлением, отказавшись прекращать поставки линз Acuvue в Россию. Согласно позиции компании, её главный приоритет - обеспечение доступа к продукции, имеющей важное значение для здравоохранения. Об этом сообщило агентство РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу компании.

«Компания "Джонсон & Джонсон" продолжает обеспечивать российских потребителей линзами Acuvue», - заявили в корпорации.

Как отметили в пресс-службе, Johnson & Johnson является глобальной компанией, занятой в сфере здравоохранения, и её прямая обязанность - обеспечивать доступ потребителей к продукции, важной для здоровья. Основным приоритетом корпорации, мол, является обеспечение своих клиентов, которые рассчитывают на неё.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в Росздравнадзоре подчеркнули отсутствие дефицита контактных линз в России.