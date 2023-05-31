Губернатор Гладков: один человек пострадал при обстреле Шебекино 31 мая 2023 года, фото: соцсети Вячеслава Гладкова

Ночью 31 мая 2023 года украинские неонацисты в очередной раз обстреляли город Шебекино, в Белгородской области. Пострадал как минимум один человек. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.

«По предварительной информации, есть одна пострадавшая. Повреждены жилые дома, горит транспорт», - написал Гладков.

Губернатор пообещал сообщить детальную информацию о последствиях обстрела позже. Напомним, ВСУ обстреливают Шебекино на проятжении долгого времени, практически ежедневно.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 29 мая 2023 года обстрел Шебекино привёл к серьёзным последствиям. Четыре человека были госпитализированы, после того как украинский снаряд попал в корпус предприятия с лакокрасочными материалами. У всех пострадавших ожоги дыхательных путей, один из них в тяжёлом состоянии.