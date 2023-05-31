Антонов: заявления США об атаке беспилотников на Москву поощряют киевских террористов Фото: Евгения ГУСЕВА

Посол России в США Анатолий Антонов указал на то, что официальные заявления Белого дома об атаке беспилотников на Москву, фактически, являются публичным поощрением украинских террористов. Об этом ночью 31 мая 2023 года сообщили в официальном телеграм-канале российского диппредставительства в Штатах.

«Мы обратили внимание на заявления Вашингтона относительно террористического акта в Москве с задействованием беспилотников. По сути, это поощрение украинских террористов», - говорит Антонов.

Посол России отдельно подчеркнул, что властям США давно стоит понять, насколько мало доверия в мире, и в их собственной стране, словам о «неодобрении» ударов ВСУ по российским территориям.

Атака киевского режима на Москву не несла в себе никакого смысла, кроме как попытки запугать население, устроить взрывы в жилых домах. Рассматривать такое можно только как теракт, совершённый в «русле общей политики западников по низвержению нашей страны, превращению ее во второстепенного игрока на международной арене, а лучше - расчленению Великой России», заявил Антонов.

Ранее KP.RU сообщил о том, что в США прокомментировали атаку украинских беспилотников на жилые районы Москвы и Подмосковья.