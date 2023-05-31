Глава NASA Нельсон: человечество сможет добраться до Марса в 2040 году, фото: NASA

Глава NASA Билл Нельсон, беседуя с журналистами газеты El Mundo, заявил о том что люди, как вид, смогут достичь Марса уже относительно скоро - в 2040 году. До того человечеству предстоит решить массу задач, в первую очередь направленных на выживаемость астронавтов в таком путешествии.

«Вам потребуется семь или восемь лет, чтобы добраться туда, и в этом случае вам придется остаться на пару лет, пока расположение планет не позволит вам вернуться в обратное путешествие продолжительностью от шести до восьми месяцев. Нам еще многое предстоит разработать, чтобы сохранить жизнь людям, отправляющимся на Марс», - говорит Нельсон.

Также глава NASA прокомментировал и другие космические темы, например, работу МКС. По его мнению, Россия продлит работу на станции до 2030 года, а нового руководителя «Роскосмоса» Юрия Борисова Нельсон назвал «очень профессиональным».

Что касается Луны, то Нельсон прямо заявил о своеобразной гонке с Китаем в направлении спутника Земли. NASA предполагает, что КНР собирается присвоить себе немногочисленные участки Луны, на которых обнаружена вода, и пытается сделать всё, чтобы добраться до этих участков первыми.

Ранее KP.RU сообщил о том, что 30 мая 2023 года был установлен рекорд по числу одновременно находящихся на орбите Земли людей.