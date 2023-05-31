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НовостиВ мире31 мая 2023 3:33

Профессор Стэнфорда Нолан рассказал о присутствии инопланетян среди людей

По его мнению, инопланетяне уже посещали Землю, и ходили среди людей в давние времена
Сергей КУДРИН
Профессор Стэнфорда Нолан рассказал о присутствии инопланетян среди людей

Профессор Стэнфорда Нолан рассказал о присутствии инопланетян среди людей

Фото: Shutterstock

Профессор Стэнфордского университета Гарри Нолан, выступая на конференции в Нью-Йорке, заявил о том, что инопланетяне гарантированно посещали Землю раньше, и вполне вероятно что остаются на ней до сих пор. Его слова приводит издание Daily Mail.

«Они появляются и говорят: "Кто из вас достаточно умен, чтобы понять, на что вы смотрите? Сможете ли вы увидеть то, что находится перед вами в его истинной форме? Видите ли вы аномальные скачки данных?», - говорит Нолан о коммуникации инопланетян с людьми прошлого.

По его мнению, гости с других планет, якобы, прилетали к людям, но те не могли осознать того что видели, и не придавали этому особенного значения в силу слабой развитости как вида.

Также Нолан рассказал о некоем слушанье в Конгрессе США, посвящённом внеземной жизни, где рассказывал о людях, занимающихся «программами обратного проектирования сбитых летательных аппаратов». По мнению профессора, изучение сбитых НЛО позволит человечеству совершить революционный технологический скачок.

Ранее KP.RU сообщил о том, что глава NASA Нельсон назвал сроки, когда человечество сможет достичь Марса.