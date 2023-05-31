Снайпер группировки «Юг» рассказал о странностях в поведении украинских военных Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У воюющих на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) боевиков временами отсутствует инстинкт самосохранения. Об этом рассказал снайпер группировки Вооруженных сил (ВС) России «Юг».

«Были случаи, когда противник выходил без оружия, без брони и экипировки и просто шел. Это выглядело очень отчаянно. Либо они принимают что-то определенное», - приводит РИА Новости слова российского снайпера.

Напомним, ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что украинские военные употребляют наркотики, которые привозят им волонтеры с гуманитарной помощь. Как он сообщил, ему известны случаи, когда военнослужащие прямо на позициях выращивали коноплю.

Незадолго до этого другой военнопленный сообщил, что в ВСУ применяются боевые наркотики, блокирующие страх. По его словам, больше всего эти наркотические средства употребляли представители так называемых добровольческих батальонов.