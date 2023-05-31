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НовостиЗвезды31 мая 2023 5:29

Минкульт России исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино

«Ведомости»: Минкульт России исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минкульт РФ исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино

Минкульт РФ исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство культуры РФ обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества, которые занимаются тем, что отбирают заявки организаций кинематографии для дальнейшего получения государственных субсидий.

Как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на приказы ведомства, в советах больше нет ряда режиссеров или топ-менеджеров видеосервисов.

Согласно приведенным данным, из советов вывели режиссеров Алексея Учителя, Владимира Хотиненко, Алексея Федорченко, а также продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского и других.

Уточняется, что в самом составе увеличилось число представителей Министерства культуры РФ, а также появились новые члены. Так, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества были включены депутат Государственной думы, актер Дмитрий Певцов, а также два представителя Русской православной церкви (РПЦ).