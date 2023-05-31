Минкульт России исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино

Минкульт РФ исключил ряд режиссеров из экспертных советов по господдержке кино Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Министерство культуры РФ обновило экспертные советы по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества, которые занимаются тем, что отбирают заявки организаций кинематографии для дальнейшего получения государственных субсидий.

Как пишет газета «Ведомости», ссылаясь на приказы ведомства, в советах больше нет ряда режиссеров или топ-менеджеров видеосервисов.

Согласно приведенным данным, из советов вывели режиссеров Алексея Учителя, Владимира Хотиненко, Алексея Федорченко, а также продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского и других.

Уточняется, что в самом составе увеличилось число представителей Министерства культуры РФ, а также появились новые члены. Так, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества были включены депутат Государственной думы, актер Дмитрий Певцов, а также два представителя Русской православной церкви (РПЦ).