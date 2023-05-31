Виктор Томенко открыл филиал фонда «Защитники Отечества»

Фото: Антона Федотова

Глава Алтайского края Виктор Томенко принял участие в открытии филиала Государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданного по решению Президента России. Губернатор отметил, что в крае уже ведется большая работа по выполнению поручений главы государства, направленных на поддержку этой категории граждан.

В регионе действует больше 30 мер поддержки. Это и освобождение от платы за детские сады, и обеспечение горячим питанием в школах, колледжах и техникумах. Военнослужащие получают медицинскую помощь в госпиталях, мобилизованные и добровольцы в краевых больницах. Адресная помощь ведется и в муниципалитетах. Психологи, медики, юристы индивидуально работают с ветеранами и семьями погибших бойцов. За год уже отработано около 2 тысяч обращений.

«Создание фонда позволит комплексно организовать всю эту деятельность по поддержке семей наших военнослужащих, ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции, - пояснил Виктор Томенко. - Мы все понимаем, что работа фонда - на многие годы. Она будет набирать обороты. Часто, чтобы какой-то вопрос решить, надо соединить деятельность разных ведомств. На краевом уровне есть координационная межведомственная комиссия, такая работа организована в муниципалитетах, но я убежден, что деятельность фонда, которая будет вестись повсеместно Российской Федерацией по определенным стандартам и правилам, будет максимально эффективна. Мы на местах создадим все условия для того, чтобы фонд и наш филиал поскорее набрали форму, обеспечили четкость и эффективность своей работы.

После открытия Виктор Томенко встретился с бойцами СВО и членами семей алтайских бойцов за чашкой чая, выслушал их обращения и принял решения о помощи. В частности, вдова участника СВО Марина Пузанова обратилась с просьбой в получении санаторно-курортного лечения для себя и 7-летней дочки. Помощь такая будет оказана. Кроме того, для ребенка приобретут все необходимое к школе.

Добавим, что региональное отделение фонда «Защитники Отечества» будет оказывать содействие в получении всех полагающихся мер поддержки, включающей медицинскую и социальную реабилитацию, лекарственное обеспечение, психологическую помощь, технические средства реабилитации и санаторно-курортное лечение, а также переобучение и трудоустройство ветеранов. Филиал расположенное по адресу Ленина, дом 5. Его площадь достаточна для размещения всех необходимых отделений, в том числе, первичного приема граждан, многофункционального центра, медико-социальной экспертизы, социальных координаторов, службы занятости, пункта проката технических средств реабилитации.