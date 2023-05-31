Путин проведет переговоры с президентом Эритреи Исайясом Афеворки 31 мая 2023 года Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в среду, 31 мая, встретится с главой Эритреи Исайясом Афеворки и проведет с ним переговоры. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«31 мая Владимир Путин проведет переговоры с президентом государства Эритрея Исайясом Афеворки, который находится в России с официальным визитом», - сказано в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что в рамках встречи лидеров двух государств запланировано обсуждение перспектив развития российско-эритрейских отношений в различных сферах. Кроме того, переговоры президентов будут посвящены актуальным вопросам региональной и международной повестки дня.

Напомним, ранее сообщалось, что на этой неделе Путин проведет очные международные переговоры, а также посетит крупную детскую больницу в Подмосковье. Помимо этого, у российского лидера запланировано посещение Центра креативных профессий, совещание с правительством РФ и оперативное совещание с членами Совбеза России.

Ранее в интервью KP.RU посол Эритреи в России Петрос Цеггай рассказывал, почему это государство оказалось в числе немногих, кто голосует против антироссийских резолюций в ООН.