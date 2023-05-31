Первый стелс-корвет ВМФ России перепроектируют Фото: ТАСС

Новейший российский «стелс»-корвет проекта 20386 находится на перепроектировании для дополнительной проработки инновационных решений. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источники.

«Проект не закрыт, проект продолжается, но сдвигается вправо на необходимый для перепроектирования срок», - приводит агентство слова своего собеседника, который отмечается, что сейчас необходима «дополнительная проработка ряда принятых инновационных решений, внедряемых на этом корабле».

Отмечается, что на данный момент нужна оценка эффективности работ по головному кораблю для того, чтобы сделать дальнейшие решение по поводу строительства серии корветов инновационного проекта 20386.

Напомним, в этом месяце, 11 мая, «Северная верфь» передала Военно-морскому флоту (ВМФ) РФ корвет «Меркурий» проекта 20380. Как писал сайт KP.RU, корабль получил имя в честь брига «Меркурий», который стал символом мужества и мастерства русских моряков.