Россия и Китай приняли нестандартное решение

30 российских банков подключились к китайской платежной системе CIPS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Тридцать банков из России подключились к китайской платежной системе CIPS, которая является аналогом SWIFT. Еще несколько десятков финансовых организаций ждут, когда им одобрят соответствующие заявки.

Как пишет агентство РИА Новости, проводить операции нужно будет через банки-корреспонденты, а доступ к системе напрямую имеют только китайские или их дочерние компании.

Отмечается, что возможность быстро и безопасно расплачиваться независимо от SWIFT необходима для эффективного взаимодействия России и Китая в ряде отраслей, таких как энергетика, строительство, научные исследования и торговля. По словам экспертов, в настоящее время ряд платежей между странами либо вообще не проходят, либо осуществляются очень долго. После подключения к CIPS эта проблема будет решена.

Сайт KP.RU ранее писал, что о значительном росте товарооборота между РФ и КНР. Так, в январе-апреле 2023 года этот показатель увеличился на 41,3%. Поставки из Китая в Россию выросли на 67,2% по сравнению с тем же периодом 2022 года, а из России в Китай было поставлено товаров на 24,8% больше, чем за январь-апрель 2022 года.

Напомним, ранее также сообщалось об отключении от системы международных переводов SWIFT нескольких российских банков. Сайт KP.RU разбирался в том, как это отразится на клиентах, в том числе представителях бизнеса.