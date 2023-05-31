Посол Антонов назвал заявления США об атаке в Москве поощрением украинских террористов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заявления США о теракте в Москве с применением беспилотников, по сути, являются поощрением украинских террористов. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов.

«По сути, это поощрение украинских террористов … Чего только стоят попытки прикрыться фразой о том, что здесь "собирают сведения". И тут же официальные лица переключаются на информационную атаку против нашей страны», - заявил российский дипломат, слова которого приведены в Telegram-канале посольства.

По словам Антонова, американская сторона «сознательно и безвозвратно» втягивает себя «в пучину военных действий». Посол также отметил, что атака украинских беспилотников не имела никакого смысла с военной точки зрения.

«Удар нанесен по жилым домам россиян. Данное нападение однозначно и без преувеличения необходимо рассматривать как теракт», - заключил он.

Напомним, Министерство обороны РФ заявило, что утром во вторник, 30 мая, Киев использовал восемь беспилотников для того, чтобы провести теракт в Москве. Отмечалось, что три беспилотника сбили системами РЭБ, а пять – были уничтожены ЗРК «Панцирь С1».