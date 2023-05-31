Число пострадавших при обрушении трибун в Ростове-на-Дону выросло до 36 человек Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА

Губернатор Ростовской области Василий Голубев в среду, 31 мая, уточнил количество пострадавших при обрушении трибун на детском футбольном матче на Гребном канале. По его данным, всего к медикам обратились около 36 человек.

«Еще в разных местах обратились к медикам, в Батайске в том числе. Всего порядка 36 человек», - сказал журналистам Голубев.

Глава региона уточнил, что мальчик, который был в тяжелом состоянии, в настоящее время стабилен.

Напомним, ранее Голубев сообщал о 26 пострадавших из-за обрушения трибун. Он уточнял, что среди них есть 15 детей. Глава региона рассказывал также, что одного ребенка оперируют, привлечены специалисты из областной детской клинической больницы.

Сайт ROSTOV.KP.RU ранее писал о ЧП на детском футбольном матче на Гребном канале в Ростове-на-Дону. Во время ливня упали две трибуны, где в тот момент находились юные спортсмены с родителями. В результате происшествия один человек скончался. По словам очевидцев, когда начался дождь, игру приостановили. Часть людей заняли зрительские места и укрылись под тентом, другие — спрятались под трибуной. В этот момент конструкции упали и придавили часть присутствующих.