Пользователи Twitter осудили Зеленского за слова о «следующей цели Путина» Фото: REUTERS

Пользователи Twitter резко отреагировали на заявление президента Украины Владимира Зеленского, который в интервью корейскому изданию Chosun сказал о том, что «следующей целью» президента России Владимира Путина после окончания украинского конфликта якобы может стать Белоруссия.

«Ведь именно для этого Белоруссии дали ядерное оружие?», - отметил один из комментаторов.

Другой читатель заявил, что украинский лидер уже просто не знает, «как еще можно привлечь внимание Запада»

«Все, что вам нужно было сделать, это не входить в НАТО», - добавил третий читатель.

Еще один комментатор напомнил, что в прошлый раз украинский президент «соврал о том, что Путин планировал вторгнуться в Европу».

Напомним, ранее пользователи Twitter раскритиковали украинского лидера за его слова о том, что Россия является "государством-террористом" и "никто не сражается со злом лучше, чем Украина".