Алтайский край и Кобдоский аймак Монголии расширяют сотрудничество

Фото: Правительство Алтайского края

Вчера в правительстве Алтайского края Губернатор Виктор Томенко встретился с делегацией Кобдоского аймака Монголии, которую возглавила губернатор Энхбатын Болормаа.

Глава региона поприветствовал представителей делегации и отметил, что Алтайский край и Монголию связывают многолетнее плодотворное сотрудничество и теплые добрососедские отношения. Одним из наиболее перспективных направлений взаимодействия является сельское хозяйство. Алтайский край находится в пятерке российских лидеров по объемам сельхозпроизводства, поставляет в Монголию специализированную технику и экологически чистую продукцию.

Кроме того, идет активное взаимодействие в сфере торговли, в областях культуры, науки, образования и туризма.

В прошлом году Алтайский край выступил партнером Монголии в рамках национальной инициативы «Миллиард деревьев». Из питомников края в Улан-Батор и другие регионы было поставлено более 50 тысяч саженцев для озеленения городов и борьбы с опустыниванием. Международный Координационный Совет «Наш общий дом – Алтай», созданный в 2003 году содействует созданию и развитию особого пространства вокруг Алтая и объединяет народы России, Монголии, Казахстана и Китая. Под эгидой данной организации регулярно проходит международный туристско-спортивный фестиваль «Great Altai». В этом году он пройдет в Монголии, в том числе на территории Кобдоского аймака.

«Алтайский край заинтересован в развитии более тесных отношений с вашим регионом. Одной из предпосылок для того, чтобы такие связи расширялись стал ввод в эксплуатацию нового транспортного коридора через Западную Монголию АН-4 по маршруту «Ташанта – Такешикан. Учитывая, что данная магистраль проходит напрямую через территорию Кобдоского аймака, я уверен, что ее открытие позволяет эффективно интенсифицировать торговые потоки в этом направлении и сократить сроки доставки грузов и в Монголию, и Китай», – отметил Виктор Томенко в ходе переговоров с Энхбатын Болормаа.

«Монгольская и Российская сторона всегда были соседними и дружественными странами. Благодаря Соглашению будем реализовывать много новых дел в Монголии и России», – ответила гостья.

Стороны договорились обмениваться экономическими миссиями, содействовать установлению партнерских связей между образовательными и научными организациями края и аймака. Представители культуры двух территорий будут участвовать в международных конкурсах, фестивалях, проводимых в Алтайском крае и Кобдоском аймаке. Для изучения спроса на конкретные виды продукции будет организован информационный обмен.