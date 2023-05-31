Посольство Британии сообщило, что в курсе дела против пяти наемников, участвовавших в боях на Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представители посольства Великобритании в Москве заявили, что в курсе уголовного дела в отношении пяти иностранных наемников, которые принимали участие в боях в Донбассе.

В британском диппредставительстве заявили, что «знают об этих сообщениях», однако считают, что один из задержанных британских граждан работал в гуманитарной сфере, а другие действительно служили в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

«Мы осуждаем эксплуатацию задержанных гражданских лиц и военнопленных в политических целях», - приводит РИА Новости заявление британского посольства, где не ответили, будут ли дипломаты присутствовать на судебном заседании.

Напомним, в среду, 31 мая, перед судом в Ростове-на-Дону предстанут трое британских граждан Джо Хардинг, Дилан и Эндрю Хилл, а также хорват Векослав Пребег и швед Матиас Густавссон, которые были взяты в плен на территории Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).