Минфин России предложил разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по стране Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство финансов РФ предложило разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по России в duty-free аэропортов в залах ожидания, а также выдачи багажа. О данном законопроекте сказано в материалах на сайте ведомства.

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России», - сказано в заявлении.

Как отмечается в проекте, до 30 июня 2026 года будет разрешена розничная продажа алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли, которые расположены в залах ожидания внутренних вылетов, а также в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к подобной продаже.

В министерстве заявляют, что такая мера «поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) обратилась в Госдуму РФ с просьбой подключиться к группе для подготовки законопроекта о введении ограничительных мер на продажу алкогольной продукции для заведений в жилых домах, однако в Минпромторге РФ заявили, что не получали таких обращений.