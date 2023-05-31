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НовостиОбщество31 мая 2023 7:54

Минфин России предложил разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по стране

Проект предусматривает разрешение продажи до 30 июня 2026 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Минфин России предложил разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по стране

Минфин России предложил разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по стране

Фото: Иван ВИСЛОВ

Министерство финансов РФ предложило разрешить продажу алкоголя пассажирам рейсов по России в duty-free аэропортов в залах ожидания, а также выдачи багажа. О данном законопроекте сказано в материалах на сайте ведомства.

«Алкогольную продукцию разрешат продавать в расположенных в аэропортах магазинах для пассажиров, летающих по России. Такой законопроект подготовил Минфин России», - сказано в заявлении.

Как отмечается в проекте, до 30 июня 2026 года будет разрешена розничная продажа алкогольной продукции владельцами магазинов беспошлинной торговли, которые расположены в залах ожидания внутренних вылетов, а также в залах выдачи багажа российских аэропортов с установлением особых требований к подобной продаже.

В министерстве заявляют, что такая мера «поддержит операторов международных аэропортов России и владельцев магазинов беспошлинной торговли, которые понесли существенные убытки в период распространения новой коронавирусной инфекции и недружественных действий иностранных государств».

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что Федерация рестораторов и отельеров (ФРиО) обратилась в Госдуму РФ с просьбой подключиться к группе для подготовки законопроекта о введении ограничительных мер на продажу алкогольной продукции для заведений в жилых домах, однако в Минпромторге РФ заявили, что не получали таких обращений.