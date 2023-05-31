США обвинили истребитель КНР в агрессивном маневре над Южно-Китайским морем Фото: REUTERS

Индо-Тихоокеанское командование Вооруженных сил (ВС) США обвинило в агрессивном маневре китайский истребитель, заявив, что этот маневр был совершен против американского самолета-разведчика RC-135 над Южно-Китайским морем в минувшую пятницу, 26 мая.

«Пилот истребителя J-16 Китайской Народной Республики выполнил неоправданно агрессивный маневр при перехвате самолета RC-135 ВС США. Пилот из КНР пролетел прямо перед носом RC-135, вынудив американский самолет лететь через спутную турбулентность», - сказано в заявлении ВС США.

В сообщении отмечается, что самолет США выполнял «регулярные безопасные операции» над Южно-Китайским морем. Индо-Тихоокеанское командование также выразило надежду, что все страны данного региона будут безопасно использовать международное воздушное пространство.

Напомним, в минувшую субботу, 27 мая, Китай обвинил США во вторжении в свои воды в Южно-Китайском море. Как писал сайт KP.RU, Пекин выразил протест Вашингтону, призвав прекратить подобные провокации.