Автобус сорвался в ущелье на севере Индии, десять человек погибли Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По меньшей мере 10 человек погибли и около 55 получили ранения в результате падения пассажирского автобуса в ущелье на магистрали Джамму-Сринагар на севере Индии. Об этом сообщает местное агентство ANI, ссылаясь на правоохранительные органы.

Как сообщает агентство, автобус ехал из города Амритсар в Катру, а авария произошла в 15 километрах от Катры. «Все были эвакуированы. Спасательная операция практически завершена», - сообщил старший инспектор полиции Чандан Кохли.

По его словам, все пострадавшие доставлены в больницу. Как он уточнил, автобус перевозил больше людей, чем было разрешено по нормам. Сообщается также, что в спасательной операции приняли участие военизированные отряды, а также государственная служба реагирования на чрезвычайные происшествия (SDRF).

Напомним, в начале мая 18 человек погибли при падении туристического автобуса в овраг в Мексике, а 33 человека пострадали.