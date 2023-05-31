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НовостиВ мире31 мая 2023 8:33

Белый дом осудил неудачный пуск военного спутника КНДР

США призвали мировое сообщество занять такую же позицию
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Белый дом осудил неудачный пуск военного спутника КНДР

Белый дом осудил неудачный пуск военного спутника КНДР

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж осудил неудачный пуск военного спутника в Северной Корее, призвав мировое сообщество занять такую же позицию, а также обратился к КНДР с просьбой установить диалог с США.

«США решительно осуждают КНДР за ее запуск с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, усиливает напряженность и может дестабилизировать ситуацию», - заявил он.

Как уточнил Ходжа, президент США Джо Байден, а также члены администрации оценивают произошедшее вместе с партнерами. По его словам, дверь для дипломатии еще не закрыта. Тем не менее, он призвал Пхеньян выбрать путь взаимодействия.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в южнокорейском Сеуле и в японской префектуре Окинава в ночь на среду, 31 мая, сработала воздушная тревога, причиной для чего стал запуск ракеты Северной Кореей.