Белый дом осудил неудачный пуск военного спутника КНДР Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Совета национальной безопасности Белого дома Адам Ходж осудил неудачный пуск военного спутника в Северной Корее, призвав мировое сообщество занять такую же позицию, а также обратился к КНДР с просьбой установить диалог с США.

«США решительно осуждают КНДР за ее запуск с использованием технологии баллистических ракет, что является грубым нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН, усиливает напряженность и может дестабилизировать ситуацию», - заявил он.

Как уточнил Ходжа, президент США Джо Байден, а также члены администрации оценивают произошедшее вместе с партнерами. По его словам, дверь для дипломатии еще не закрыта. Тем не менее, он призвал Пхеньян выбрать путь взаимодействия.

Напомним, ранее появилось сообщение о том, что в южнокорейском Сеуле и в японской префектуре Окинава в ночь на среду, 31 мая, сработала воздушная тревога, причиной для чего стал запуск ракеты Северной Кореей.