Правительство России утвердило распоряжение о создании "Железных дорог Новороссии" Фото: Алексей БУЛАТОВ

Правительство РФ утвердило документ о создании предприятия, которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

«На территории новых регионов России создадут федеральное государственное унитарное предприятие «Железные дороги Новороссии», которое объединит железные дороги Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», - говорится в сообщении в Telegram-канале федерального кабмина.

Отмечается, что новая структура будет находиться в ведении Росжелдора, его головной офис расположится в Донецке.

Объединение железных дорог в новых регионах позволит выстроить единую логистику, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления перевозками.

Напомним, ранее в правительстве России утвердили программу социально-экономического развития новых регионов России. В рамках нее планируется перезапустить работу ключевых отраслей и предприятий.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как Россия возрождает новые регионы. Практически в круглосуточном режиме рабочие возводят дома и школы, ремонтируют дороги, больницы, Дома культуры, Дворцы спорта и все то, что находилось в запущенном состоянии многие годы.