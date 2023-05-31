Глава правящей партии Польши Качиньский обвинил Россию в подготовке провокаций на выборах в республике

Председатель правящей партии страны «Право и справедливость» Ярослав Качиньский Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти России готовят провокации на предстоящих парламентских выборах в Польше, считает председатель правящей партии республики «Право и справедливость» Ярослав Качиньский.

«Почти наверняка Россия проведет провокации перед выборами в Польше. Я много месяцев назад говорил, что наши политические оппоненты хотят предпринять провокации перед выборами. Русские тоже», – заявил политик в интервью Gazeta Polska.

Напомним, выборы в Польше должны пройти осенью этого года. Как показали социологические опросы, правящая партия страны может проиграть на этих выборах.

Как писал сайт KP.RU, президент Польши Анджей Дуда подписал закон о создании государственной комиссии по расследованию «российского влияния» на принимаемые властями страны решения. По его словам, она будет «выявлять российское влияние на безопасность Польши в последние 20 лет». Как заявил Дуда, Россия «многие годы разными способами пыталась влиять на политику других стран».