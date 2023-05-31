В Минобороны Сербии заявили, что не будут бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии Фото: REUTERS

Белград не намерен игнорировать возможное убийство сербов в Косово и Метохии. Такое заявление сделал министр обороны Сербии Милош Вучевич.

«Речь идет о не дай бог сценариях убийств сербов, физической ликвидации нашего народа косовской полицией, изгнании сербов, погромах, обо всем, что происходило с нами 20 или 30 лет назад», - сказал глава сербского военного ведомства в эфире телеканала RTS.

Вучевич отметил, что сербские войска не смогут «просто разговаривать и сидеть сложа руки». По его словам, власти непризнанного Косова намерены оккупировать север Косова и Метохии. Как он отметил, «ситуация с безопасностью крайне рискованна из-за односторонних, незаконных, нелегитимных решений администрации Приштины».

Напомним, ранее президент Сербии Александр Вучич принял решение о созыве совета пяти западных стран (ФРГ, Италии, Франции, Великобритании и США) после обострения обстановки в Косово. Как заявил сербский лидер, эти страны ответственны за Приштину, и им ее усмирять.