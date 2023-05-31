В Едином арктическом субботнике-2023 примут участие 15 северных городов

Проектный офис развития Арктики (ПОРА) и федеральный проект «Чистая Арктика»

проведут Единый арктический субботник. Акции по уборке городов Заполярья

будут проходить с 3 по 5 июня.

Волонтеры приведут в порядок популярные у жителей места отдыха и избавятся от мусора. География акции: Ухта, Усинск, Салехард, Воркута, Нарьян-Мар, Анадырь, Мурманск, Заполярный, Спутник, Норильск, Дудинка, Кайеркан, Архангельск, Якутск, Карелия.

Желающие принять участие в субботнике в качестве волонтера могут заполнить форму, чтобы связаться с координатором акции в своем городе и уточнить время и место.

Акции, приуроченные к Дню эколога, проводятся уже третий год. В этот раз прямые включения и записи всех субботников будут транслироваться в день праздника (5 июня) на полуфинале проекта «Экософия» (проект президентской платформы «Россия — страна возможностей»), который проходит в Архангельске.

В 2022 году в Едином Арктическом субботнике приняли участие 300 волонтеров из Мурманской, Архангельской областей, НАО, ЯНАО, Якутии, Красноярского края, Карелии и с Чукотки, причем самой возрастной участнице было 77 лет. Прямые эфиры о Едином арктическом субботнике в OK Live посмотрели больше 600 тысяч человек.

Подробнее об том, как это было в прошлом году, - здесь.