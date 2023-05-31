Путин примет участие в саммите ШОС в Индии по видеосвязи Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин не поедет на саммит Шанхайской организации сотрудничества, который пройдет в Индии.

По информации РИА Новости, глава государства примет участие в саммите в виртуальном формате, по видеосвязи. Мероприятие состоится 4 июля этого года, уточняется в сообщении.

Между тем российского лидера ожидают на саммите стран БРИКС в ЮАР, который должен пройти в августе этого года. Министерство иностранных дел Южно-Африканской республики гарантировало предоставление дипломатического иммунитета всем участникам саммита БРИКС. Впрочем, власти страны могут отказаться от его проведения в пользу Китая, чтобы избежать дискуссий об исполнении требований Международного уголовного суда, выдавшего «ордер» на арест президента РФ.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 30 мая, заявил, что Россия придает огромное значение такому формату развития интеграции, как саммит БРИКС, поэтому на должном уровне примет участие в этом мероприятии.