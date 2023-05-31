Минтруд России предложил законодательно закрепить понятие частичной занятости Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков предложил закрепить на законодательном уровне понятие «частичная занятость», уточнив, что это поможет совмещать работу и уход маме или гражданину, ухаживающему за инвалидом.

«Они осуществляют уход за инвалидами либо родители осуществляют уход за ребенком - и компенсация части утраченного заработка им не предусмотрена. Такая компенсация не предполагает, что, например, мама в этот период может работать», - заявил глава ведомства.

По его словам, зачастую матери через суд пытаются доказать, что имеют возможность совмещать частичную занятость с уходом за ребенком, а в ходе разбирательств принимаются решения в пользу матерей, не обращая внимания на то, какое время те уделяют работе.

Котяков также заявил, что на данный момент идет трансформация рынка труда, при которой появляется возможность дистанционной работы.

Напомним, ранее в Госдуму РФ был внесен законопроект, который определяет «нелегальную занятость» и меры борьбы с ней.