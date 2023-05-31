Мишустин заявил о многократном увеличении выпуска продукции для нужд спецоперации Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава правительства России Михаил Мишустин в среду, 31 мая, заявил, что предприятия оборонно-промышленного комплекса страны в разы увеличили выпуск продукции, необходимой для проведения специальной военной операции.

Премьер-министр подчеркнул, что сейчас оборонно-промышленный комплекс России работает в режиме «максимальной загрузки».

«Его предприятия многократно увеличили выпуск продукции, нужной для проведения специальной военной операции», - заявил Мишустин в обращении к участникам коллегии министерства промышленности РФ.

Председатель правительства добавил, что были не только увеличены объемы выпуска продукции, но также непрерывно ведется совершенствование образцов оружия и техники. Мишустин также выразил благодарность всем сотрудникам предприятий ОПК.

Сайт KP.RU ранее писал о том, что предприятие «Курганмашзавод», которое входит в холдинг «Высокоточные машины» госкорпорации «Ростех», существенно увеличило объемы производства боевых машин пехоты БМП-3. Так, по данным госкорпорации, за первые три месяца 2023 года завод поставил БМП столько же, сколько за весь 2019 год.

Кроме того, ранее сообщалось, что предприятия «Ростеха» нарастили производство дронов-камикадзе «Куб» и «Ланцет», а также модернизированных РСЗО «Торнадо-С». Тогда в госкорпорации отмечали, что при этом предприятия группы продолжают совершенствовать свои технологии и разработки.