WSJ: сербская банда помогла сыну экс-губернатора Усса сбежать из Италии

WSJ: сербская банда помогла сыну экс-губернатора Уссу сбежать из Италии Фото: из соцсетей

Преступная сербская группировка могла помочь российскому предпринимателю Артему Уссу бежать из-под домашнего ареста в Италии. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на источники.

Как заявляют собеседники издания, сербская банда помогла Уссу бежать из Италии на пароме, а итальянские власти не считают, что к побегу предпринимателя напрямую причастна российская разведка, так как риски в данном случае были слишком высоки.

«Мы бы об этом знали», - приводит издание слова источника.

Кроме того, по данным издания, во время побега Усс хотя бы один раз сменил автомобиль.

Напомним, ранее Артем Усс сообщил, что был вынужден бежать из-под домашнего ареста, так как не верит в объективность правосудия в Италии.

Тем временем генеральный секретарь профсоюза сотрудников пенитенциарной полиции Италии Альдо Ди Джакомо, комментируя побег российского предпринимателя, выразил сомнения в возможности его поимки.