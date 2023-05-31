Посол Евросоюза в Киеве считает «слишком оптимистичными» планы Украины вступить в ЕС в ближайшие два года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Планы Украины стать членом Евросоюза в течение двух лет «слишком оптимистичны», считает посол ЕС в Киеве Катарина Матернова.

«Предполагаю, что эта оценка с позиции самого вступления слишком оптимистична, но точные временные рамки я не могу обозначить. Могу представить сценарий, что Украина уже в декабре начнет переговоры – на это необходимо согласие лидеров стран-членов», – заявила она словацкому изданию Dennikn.

Вместе с тем дипломат полагает, что если Киеву позволят начать переговоры о присоединении е ЕС, то «украинцы могут своим темпом удивить».

Напомним, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил о выполнении Киевом последнего условия для страны-кандидата в ЕС. По его словам, страна планирует начать переговоры о вступлении в Евросоюз в этом году.

В июне Еврокомиссия предоставила Украине официальный статус кандидата на членство в ЕС. Сайт KP.RU пытался разобраться, к чему это приведет.