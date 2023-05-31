Песков назвал «достаточно тревожной» ситуацию в приграничных с Украиной регионах России Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Ситуация в приграничных с Украиной российских регионах «достаточно тревожная», считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Мы обеспокоены этой ситуацией, там продолжаются обстрелы гражданских объектов. Здесь тоже ни одного слова осуждения ни от одной стороны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная, принимаются меры», – сказал он в ходе брифинга.

Как писал сайт KP.RU, 22 мая украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, на что оперативно отреагировали российские военные совместно с погранслужбой.

По данным Следственного комитета РФ, жилые дома и административные здания в Грайворонском округе подверглись минометному и артиллерийскому обстрелам. В результате атаки погиб местный житель.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков высказал мнение, что присоединение к региону Харькова стало бы лучшим способом решить проблему обстрелов со стороны Украины.