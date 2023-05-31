В Кремле выразили обеспокоенность обострением ситуации в Косове Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва поддерживает Белград в свете обострения ситуации в Косове, считая, что права и интересы косовских сербов необходимо соблюдаться. Такое заявление в среду, 31 мая, сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Мы считаем, что все законные права и интересы косовских сербов должны соблюдаться, обеспечиваться, не должно быть места каким-то провокационным действиям, которые ущемляют права сербов», - заявил представитель Кремля, отметив, что российская сторона внимательно наблюдает за тем, «как развивается ситуация».

Напомним, сегодня, 31 мая, в Министерстве обороны Сербии заявили, что не собираются бездействовать в случае убийств сербов в Косове и Метохии. Как заявил глава ведомства Милош Вучевич, что сербские войска не смогут «просто разговаривать и сидеть сложа руки». По его словам, власти непризнанного Косова собираются оккупировать север Косова и Метохии.