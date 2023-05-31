Песков высказался о введении в России военного положения

Песков заявил, что никаких решений о введении в России военного положения не принималось Фото: Архив "КП"

Никаких решений о введении в России военного положения не принималось, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Это целиком и полностью прерогатива высшей федеральной власти. Никаких решений на этот счет не принималось и никаких обсуждений не ведется», – сказал пресс-секретарь президента России.

Как писал сайт KP.RU, накануне глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя атаку украинских беспилотников на Москву во вторник, 30 мая, заявил о необходимости ввести по всей России военное положение. По его мнению, атака дронов не была полезна Киеву ни с тактической, ни со стратегической, ни с психологической точек зрения. Украине этот налет был нужен только ради отвлечения внимания Запада от военных провалов, считает политик.

Напомним, президент России Владимир Путин назвал атаку украинских беспилотников на Москву террористическим актом.