Песков призвал ориентироваться на данные Минобороны РФ после атаки беспилотников на Москву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал ориентироваться на данные Министерства обороны РФ по поводу числа беспилотников, которые участвовали в атаке на Москву.

«СМИ не могут являться первоисточником, первоисточником является министерство обороны, профильное ведомство, поэтому и нужно ориентироваться на те данные, которые дало министерство обороны», - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что сведения о том, кто запустил беспилотники, тоже находится в компетенции военного ведомства.

Напомним, Министерство обороны РФ ранее заявило, что утром во вторник, 30 мая, украинская сторона использовала восемь беспилотников самолетного типа для того, чтобы совершить теракт в Москве. Как сообщалось, три беспилотника сбили системами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), а пять уничтожили при помощи зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Панцирь С1». Постпредство РФ при ООН заявило, что атака была нацелена на мирных граждан.