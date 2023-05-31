Российские войска уничтожили более 200 военнослужащих ВСУ на Донецком направлении Фото: Александр КОЦ

Вооруженные силы России уничтожили за прошедшие сутки более 200 украинских военнослужащих на Донецком направлении, сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

«За сутки на Донецком направлении общие потери противника составили свыше 200 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 12 автомобилей, гаубица Д-30, а также две боевые машины «Град», – рассказал он в ходе брифинга.

Как отметил генерал-лейтенант, в настоящее время наиболее ожесточенные бои ведутся в районе Авдеевки, где подразделения Вооруженных сил Украины были поражены оперативно-тактической и армейской авиацией. Кроме того, штурмовые отряды и части первого армейского корпуса при поддержке авиации, артиллерии и «Южной» группировки войск выбили противника с позиций в районах населенных пунктов Красногоровка и Ясиноватая в ДНР, сообщил Конашенков.

Напомним, ранее подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что ВСУ активно пополняют склады с боеприпасами в Донецкой области, в том числе около населенного пункта Часов Яр под Артемовском.

Как писал сайт KP.RU, Вооруженные силы России нанесли удары по центрам принятия решений на Украине, в которых готовились теракты на территории РФ.