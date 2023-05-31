В Дагестане на улице убили главу села Рубас

В Дербентском районе Дагестана застрелили главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова.

В Дербентском районе Дагестана застрелили главу села Рубас Гаджикурбана Байрамбегова. Об этом сообщил пресс-секретарь главы администрации района Айдын Мамедов.

«Гибель главы села Рубас вследствие огнестрельного ранения в грудь в области сердца подтвердила бригада скорой помощи», - цитирует Мамедова ТАСС. Информацию об убийстве главы села Рубас подтвердили в СУ СК по Дагестану. В ведомстве добавили, что следователи и криминалисты уже выехали на место происшествия.

По данным STAV.KP.RU, в среду, 31 мая, 61-летний Гаджикурбан Байрамбегов во время обеда отправился на свалку вывезти мусор. В этот момент в него выстрелили, из-за чего глава села скончался на месте.

Личность подозреваемого была установлена в течении часа. Очевидцы сообщают, что он сам позвонил в 112 и сознался в содеянном.

Напомним, ранее сотрудники ФСБ раскрыли убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, которого застрелили еще в 1997 году. Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли двух исполнителей преступления, которые позже дали признательные показания и рассказали, кто заказал убийство.