Законопроект о ставке НДФЛ в 13-15% для работающих за границей россиян внесли в Госдуму Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство внесло в Государственную думу РФ проект закона о ставке НДФЛ для работающих за границей российских граждан. Согласно законопроекту, с 1 января следующего года заработок удаленных штатных сотрудников будут облагать налогом в 13-15% вне зависимости от их налогового резидентства.

Согласно документу, с 1 января следующего года российские организации должны будут взимать со своих удаленных штатных сотрудников НДФЛ по ставке 13% или 15% при доходах более 5 млн рублей в год, не зависимо от статуса налогового резидентства.

Через год, в 2025 году, по той же ставке будут облагать и доход фрилансеров при выполнении хотя бы одного из трех условий: исполнитель - налоговый резидент России, который получает вознаграждение на счет в российском банке или же ему платят индивидуальные предприниматели, российские организации, а также обособленные подразделения иностранных структур в России.

Напомним, изначально правительство внесло в Госдуму РФ законопроект о повышении НДФЛ до 30% для уехавших россиян, однако потом в Министерстве финансов РФ заявили, что ставка подоходного налога для работающих удаленно из-за границы россиян должна сохраниться на уровне 13-15%.