В Ельце состоится фестиваль в честь 110-летия великого композитора Тихона Хренникова

Источник: липецкаяобласть.рф

Самое значимое музыкальное событие Липецкой области предстоящего лета пройдет в родном краю Тихона Николаевича Хренникова – старинном русском городе Ельце. В этом году фестиваль впервые возглавит композитор Александр Чайковский - ученик Тихона Николаевича.

Главные события фестиваля развернутся на площади Ленина. Торжественное открытие фестиваля состоится в 19 часов. Перед ельчанами и гостями города выступят ученик Тихона Хренникова, художественный руководитель фестиваля, председатель Союза композиторов России, народный артист России Александр Чайковский и гость фестиваля — Тихон Хренников-младший, правнук композитора. Симфонический оркестр Липецкой филармонии сыграет первый фортепианный концерт, Финал концерта для скрипки с оркестром и хоровые произведения Т.Н. Хренникова. Затем на сцену выйдет Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хора.

10 июня гости фестиваля послушают песни из любимых фильмов, насладятся звуками джаза и увидят выступление театра Александра Градского (который, кстати, тоже был учеником Т.Н. Хренникова) «Градский холл» в сопровождении Липецкого государственного духового оркестра.

На следующий день перед гостями выступят певица Пелагея, участники шоу «Ну-ка, все вместе!», квартет Боджгуа (Грузия), ансамбль балканской музыки «Exilados», и московская арт-фолк группа.

А 12 июня, в День России, в центре Ельца состоится Парад лучших военных духовых оркестров страны.

Фестиваль завершится 17 июня показом ландшафтной оперы Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце».

Все дни фестиваля на одной из центральных улиц Ельца улице Мира (Торговая), а также в окрестных парках и скверах будут работать интерактивно-развлекательные площадки. Для гостей пройдут цирковые и интерактивные шоу, свои представления покажет театр марионеток, с программами выступят представители творческих мастерских, а мимы порадуют небольшими комическими импровизированными сценками.

«Грандиозное событие, которое никого не оставит равнодушным. Каждый день наполнен яркими выступлениями и мероприятиями. Фестиваль станет настоящим подарком для липчан и гостей региона», – уверен губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.