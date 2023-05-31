Лавров призвал посла США в ЮАР знать свое место и не лезть в чужие дела Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя обвинения Южно-Африканской Республике (ЮАР) в поставках Москве товаров двойного назначения, призвал американского посла в ЮАР Рубен Бриджети знать свое место и не лезть в отношения Москвы и Претории.

«Если американскому или любому другому заокеанскому, заморскому послу что-то показалось, то надо в общем-то знать свое место и не лезть в чужие дела. Американским послам, наверное, все-таки лучше заняться своим имиджем в глазах зарубежной публики», - заявил глава российского внешнеполитического ведомства, отметив, что Москва не нарушает международное право, в отличие от Вашингтона, которые накачивают Киев западным вооружением.

Как писал сайт KP.RU, Лавров указал на усталость «глобального большинства» от домогательств Запада. Как он отметил, западные страны требуют от других государств занять антироссийскую сторону, а Вашингтон объединил практически все европейские страны для борьбы с Москвой.