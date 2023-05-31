Амурский губернатор Василий Орлов: «Проблему качества питьевой воды в области решаем всеми возможными способами»

Губернатор Василий Орлов (слева) осмотрел новую станцию очистки воды в поселке Восточный. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Жители поселка Восточный Октябрьского района Приамурья теперь обеспечены качественной питьевой водой. По поручению губернатора Василия Орлова здесь построили новую станцию очистки. Летом прошлого года жители Восточного пожаловались главе региона на качество водопроводной воды. Из кранов в домах текла мутная жижа, содержание железа в которой превышало допустимые нормы в 43 раза, а мутность - в 8 раз. Василий Орлов распорядился решить проблему.

На строительство новой станции из областного бюджета выделили более 9,3 миллиона рублей. В мае она была готова. Губернатор 31 мая приехал в Восточный, чтобы проверить качество питьевой воды после запуска станции

«Новая станция обеспечивает качественной водой всех жителей поселка Восточный, - рассказал Василий Орлов. – Проблему качества питьевой воды в области решаем всеми возможными способами. Бурим новые скважины, строим станции очистки и подъема, а также новые водозаборы. Часть этих объектов финансируем только из регионального бюджета, часть - с поддержкой Федерации».

В 2024 году качественная вода придет в дома жителей амурского села Екатеринославка.

«Сейчас там строится артезианский водозабор в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В настоящий момент схема водоснабжения районного центра разделена на 13 участков, каждый из которых имеет собственную скважину, после строительства водозабора сеть станет централизованной. Работать водозабор начнет осенью следующего года», - сообщил Василий Орлов.

Напомним, федеральный проект «Чистая вода» нацпроекта «Жилье и городская среда» предполагает, что к 2024 году качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения будет обеспечено 88,8% населения страны. В городах этот показатель должен достичь отметки 97,2%.