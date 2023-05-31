В посольстве РФ заявили, что слова главы МИД Британии Клеверли поощряют Киев на теракты в России Фото: REUTERS

Посольство России в Великобритании прокомментировало заявления главы британского МИД Джеймса Клеверли о том, что Киев "имеет право проецировать силу" за пределы своих границ. Таким образом дипломат поощряет Украину совершать теракты в России, считают в диппредставительстве.

«Заявления главы британской "дипломатии" нельзя рассматривать иначе как поощрение киевского режима на новые террористические нападения на гражданские объекты и мирных жителей нашей страны", - цитирует заявление посольства РИА Новости.

В дипломатическом ведомстве добавили, что слова Клеверли говорят о том, что он готов принять на себя ответственность не только за ущерб, причиняемый жителям России, но и за "опаснейшую" эскалацию конфликта.

Напомним, ранее Клеверли не стал отвечать на вопрос о причастности Украины к атакам беспилотников в России. При этом он заявил, что Киев имеет право "проецировать силу" за пределы своих границ. По мнению дипломата, атаку беспилотников можно назвать частью "украинской самообороны".

Как писал сайт KP.RU, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что высказывания западных союзников Киева о том, что они не поощряют удары по территории России, являются ложью. Лавров считает, что Британия подзуживает остальных партнеров Зеленского на усиление поддержки ВСУ, а заявления об обеспокоенности является лишь прикрытием.