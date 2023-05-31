Парламент Латвии избрал президентом страны главу МИД Эдгарса Ринкевичса

Глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс избран президентом страны Фото: REUTERS

Сейм Латвии избрал новым президентом республики министра иностранных дел страны Эдгарса Ринкевичса.

Как сообщается на сайте парламента Латвии, кандидатуру дипломата в третьем туре выборов кандидатуру поддержали 52 депутата. По конституции страны, для победы в президентских выборах необходимо набрать не менее 51 голоса.

Ринкевичс занимает должность главы МИД прибалтийской республики с 2011 года. Кроме того, он является вице-президентом Латвийской национальной комиссии Организации объединенных наций по вопросам образования, науки и культуры.

Напомним, глава МИД Латвии известен своей антироссийской позицией. Например, в ноябре прошлого года он призывал разрешить Украине атаковать военные объекты на территории России, в том числе места базирования ракет, откуда наносятся удары по критической инфраструктуре страны.

Кроме того, Ринкевичс заявлял, что всех россиян, живущих в Латвии, будут проверять на благонадежность вопросами о принадлежности Крыма.