Нейрофизиолог объяснил, почему россияне чаще стали болеть рассеянным склерозом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За два года число российских граждан с рассеянным склерозом выросло на 18%, составив 6,8 тысяч человек. Об этом сообщил ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Кандидат медицинских наук нейрофизиолог Ваган Саркисян в беседе с «Ридусом» связал такой скачок с пандемией коронавирусной инфекции, отметив, что врачи продолжают наблюдать ее отголоски у пациентов.

«Ковидный след продолжается. Есть данные, что COVID влияет на нервную систему - происходит повреждение нервных клеток, нервных тканей, что впоследствии может приводить к демиелинизации волокон и к симптомам рассеянного склероза», - рассказал он.

Исследований о взаимосвязи коронавирусной инфекции и рассеянного склероза на сегодняшний день нет, однако практикующие врачи обнаруживают такую взаимосвязь. Причем, как сообщается, с момента заражения коронавируса может пройти много времени.

В качестве еще одной возможной причины Саркисян указал урбанизацию, отметив, что концентрация людей в городах приводит к повышенному уровню тревожности, а также стресса, что является катализатором рассеянного склероза.