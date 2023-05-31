Генерал США в отставке Ходжес допустил, что администрация Байдена предоставит Украине ракеты ATACMS Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший главнокомандующий армии США в Европе генерал Бен Ходжес допустил, что администрация Джо Байдена в конечном итоге предоставит Украине дальнобойные ракеты ATACMS.

“Он заявил, что считает, что администрация Байдена "в конце концов" предоставит Украине ATACMS”, — сообщило издание Newsweek, ссылаясь на Ходжеса.

Также издание, ссылаясь на комментарий представителя госдепартамента США, сообщило, что Вашингтон продолжит использовать “широкий спектр доступных инструментов” в вопросе снабжения украинской армии и продолжит тесные консультации с командованием ВСУ.

Напомним, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Вашингтон не изменил своей позиции и не планирует передавать Киеву дальнобойные крылатые ракеты ATACMS и истребители F-16.

Ракеты ATACMS являются твердотопливными баллистическими ракетами класса “земля-земля” и имеют дальность около 300 км. Запуск данных ракет осуществляется при помощи американских РСЗО M270 и HIMARS. Военный обозреватель KP.RU Виктор Баранец рассказывал, как российская армия “нашла противоядие” против американских “Хаймарсов” и “укрощает” британские крылатые ракеты Storm Shadow в зоне конфликта.