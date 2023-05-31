Правительство ФРГ назвало легитимными удары ВСУ по России оружием украинского производства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт в среду, 31 мая, заявил, что кабмин ФРГ считает легитимными с точки зрения международного права удары Киева по территории России оружием украинского производства.

«Я дал оценку не собственно атаке, но оценку с точки зрения международного права. Международное право считает такие удары легитимными», - цитирует Хебештрайта ТАСС.

Представитель правительства ФРГ также напомнил, что Германия поставляет вооружение Украине для защиты территории.

Утром во вторник, 30 мая, два жилых дома Москвы получили незначительные повреждения после падения беспилотников, в результате были эвакуированы жители нескольких подъездов. В Министерстве обороны РФ атаку дронов назвали попыткой теракта со стороны киевского режима.

В Евросоюзе, в свою очередь, сообщили, что не располагают данными об атаке беспилотников на Москву, призвав Россию не использовать данный инцидент для эскалации конфликта на Украине. На это отреагировала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, которая назвала позицию Запада подлейшей. Она подчеркнула, что западные страны комментируют только то, что хотят комментировать.