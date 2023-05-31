Эксперты рассказали, как сэкономить на подготовке к выпускному Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Эксперты рассказали «Абзацу», как сэкономить на подготовке к выпускному

Председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ России Ольга Леткова предложила устроить общегородской выпускной, который, по ее словам, очень упрощает, а также удешевляет вопросы празднования.

«Дети едут туда организованно, за ними смотрят взрослые, и тратиться родителям особо не приходится», - отметила она, указав также на то, что можно договориться с администрацией школы, чтобы праздновать в здании учебного заведения.

Что касается затрат на наряд, то самым недорогим вариантом станет заказ платья на маркетплейсе. Об этом рассказала звездный стилист Лина Дембикова, предупредив, что мужские костюмы всегда стоят дороже.

«Девочкам стоит отдавать предпочтение платьям, которые менее подвержены изменениям трендов. Это более лаконичные варианты. На выпускной лучше добавить более яркие аксессуары», - посоветовала эксперт.