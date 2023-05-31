WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести "мирный саммит" по конфликту на Украине

WSJ: Макрон предложил Зеленскому провести мирный саммит по Украине в Париже Фото: REUTERS

Издание Wall Street Journal со ссылкой на европейских дипломатов сообщило, что президент Франции Эммануэль Макрон предложил Владимиру Зеленскому провести "мирный саммит" по украинскому конфликту в Париже. В статье отмечено, что подобные предложения направляли украинскому лидеру Дания и Швеция.

“Зеленский ранее в этом году попросил Макрона помочь ему с международными связями с такими лидерами, как Си Цзиньпин... Переговоры позже переросли в планы по организации конференции... Макрон предложил провести конференцию в Париже, также ее предложили провести Дания и Швеция”, — пишут авторы статьи.

Издание отметило, что идея данного саммита возникла в феврале после того, как Макрон заставил Зеленского согласиться с тем, что по итогам конфликта потребуются мирные переговоры с Россией. Также отмечается, что данный вопрос президент Франции поднимал во время рабочего визита в Китай.

Напомним, глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель считает, что Россия не будет вести переговоры с Киевом, пока не одержит победу в конфликте. Политик считает, что Евросоюзу следует сконцентрироваться на военной поддержке Киева, без которой украинская армия проиграет на поле боя.

При этом, из недавней утечки секретных файлов Пентагона издание Newsweek сделало вывод, что как минимум десять стран Евросоюза оказались в ситуации, когда экономически они уже не в состоянии поддерживать киевский режим, и в целом не горят желанием этого делать.