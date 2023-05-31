Хирург Умнов предупредил, что злоупотребление вином грозит женщинам выкидышами и бесплодием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хирург Александр Умнов в беседе с NEWS.ru предупредил, что вино пагубно влияет на все внутренние органы, злоупотребление этим напитком грозит женщинам бесплодием, выкидышами, а также невынашиванием плода на поздних сроках и полным прекращением менструального цикла.

«Происходит жировое перерождение яичников, увеличивается риск выкидышей, невынашивания плода на поздних сроках беременности. Снижается фертильность, нарушается или полностью прекращается менструальный цикл, развиваются ранний климакс и бесплодие», - объяснил врач.

Умнов также рассказал, что чрезмерное употребление вина оказывает разрушительное влияние на клеточные процессы, отвечающие за создание костной ткани, а длительное употребление спиртных напитков приводит к частоте переломов.

Кроме того, по его словам, данный напиток оказывает влияние и на ткани головного мозга, а также провоцирует кислородное голодание клеток и их более быструю гибель.