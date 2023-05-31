В США рассказали о новых планах Украины начать наступление Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что Вооруженные силы Украины планируют начать наступление этим летом. По этому поводу американские военные находятся в контакте со своими коллегами в Киеве, добавил представитель Белого дома.

«Мы хотим, чтобы у Украины было все, что ей нужно для того, чтобы защитить себя, в то время как она готовится начать наступление летом», - сказал Кирби в интервью CNN.

На вопрос о конкретных сроках украинского наступления он сказал, что в США постоянно контактируют с Украиной с самого начала планирования операции.

Кирби добавил, что Соединенные Штаты планируют продолжить поставки оружия Украине, в том числе и летом.

Напомним, ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Вооруженные силы Украины начинают предпринимать попытки ползучего контрнаступления. Он пояснил, что предпосылками к этому стали активизация работы украинских диверсантов и артиллерии ВСУ.

Как писал сайт KP.RU, экс-офицер ВМС США, профессор Джеймс Холмс в статье для 19fortyfive напомнил, что многократно анонсированное весеннее контрнаступление ВСУ до сих пор не состоялось. По его мнению, Киев использовал эту тему для того, чтобы получить от Запада больше оружия.

В свою очередь, военный корреспондент KP.RU Александр Коц считает, что попытка контрнаступления Украины, о которой так много и долго говорилось, откладывается из-за эффективного отслеживания российской разведкой перемещения войск ВСУ, а также благодаря точным ударам ВС РФ по критически важным для наступления украинской армии техники.