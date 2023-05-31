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НовостиОбщество31 мая 2023 13:20

Названы три главных мифа, связанных с отказом от курения

Нарколог Холдин рекомендовал бросать курить сразу, а не постепенно
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Названы три главных мифа, связанных с отказом от курения

Названы три главных мифа, связанных с отказом от курения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в беседе с NEWS.ru развеял три главных мифа об отказе от курения.

Как отметил эксперт, первый миф связан с возможностью бросить курить «в один миг». По его словам, человек предпринимает минимум пять попыток для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости.

«Многие уверены: стоит только захотеть, они в один миг расправятся с курением. На деле все сложнее. В среднем тот, кто настроен бросить курить, делает минимум пять попыток, прежде чем добиться успеха», - заявил врач.

Холдин также указал и на другой миф, согласно которому резко бросать курить нельзя. Нарколог рекомендовал отказываться от табака разом.

«Чем быстрее человек бросит курить, тем лучше. Уже через считанные часы начинаются позитивные процессы в организме, улучшается работа легких, возвращаются вкус, обоняние и так далее».

Самым живучим и популярным мифом врач назвал заявления о том, что электронные сигареты менее вредны. «Курение гаджетов не менее опасно, и помимо никотиновой зависимости высок риск возникновения различных заболеваний, среди которых и онкология», - уточнил он.