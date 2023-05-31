Названы три главных мифа, связанных с отказом от курения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный нарколог Подмосковья Виталий Холдин в беседе с NEWS.ru развеял три главных мифа об отказе от курения.

Как отметил эксперт, первый миф связан с возможностью бросить курить «в один миг». По его словам, человек предпринимает минимум пять попыток для того, чтобы избавиться от никотиновой зависимости.

«Многие уверены: стоит только захотеть, они в один миг расправятся с курением. На деле все сложнее. В среднем тот, кто настроен бросить курить, делает минимум пять попыток, прежде чем добиться успеха», - заявил врач.

Холдин также указал и на другой миф, согласно которому резко бросать курить нельзя. Нарколог рекомендовал отказываться от табака разом.

«Чем быстрее человек бросит курить, тем лучше. Уже через считанные часы начинаются позитивные процессы в организме, улучшается работа легких, возвращаются вкус, обоняние и так далее».

Самым живучим и популярным мифом врач назвал заявления о том, что электронные сигареты менее вредны. «Курение гаджетов не менее опасно, и помимо никотиновой зависимости высок риск возникновения различных заболеваний, среди которых и онкология», - уточнил он.