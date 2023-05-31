Цены на газ в Европе выросли на 10% на фоне остановки СПГ-завода в Норвегии Фото: REUTERS

Биржевые цены на газ в Европе увеличились на 10% после появления информации об остановке работы завода по производству сжиженного природного газа (СПГ) Hammerfest LNG в Норвегии.

Согласно данным лондонской бирже ICE, цена газа в Европе выросла до более чем 300 долларов за тысячу кубометров.

СПГ-завод Hammerfest LNG компании Equinor был остановлен в связи с утечкой газа на острове Мелкоя.

Напомним, ранее заместитель директора «Центра экономики отраслей ТЭК» Центра стратегических разработок Сергей Колобанов высказал мнение, что рекордно высокие цены на газ в 2022 году сформировались из-за ожидания дефицита топлива зимой, но в этом году Европа чувствует себя комфортнее на фоне уверенности в поставках.

В свою очередь аналитик Игорь Юшков считает, что рост цен на газ в Европе начнется в июле-августе 2023 года.